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عاجل.. إجبار سيرجيو راموس على الرحيل عن ريال مدريد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:23 م
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راموس
راموس
الفجر الرياضي
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يرغب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني في رحيل المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد الفريق رغم المسيرة المملوءة بالألقاب مع النادي الملكي.

 

ذكرت صحيفة "ABC" أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو أن رئيس ريال مدريد يصر على التباطؤ في فكرة تجديد عقد سيرجيو راموس الذي ينتهي في صيف 2021 من أجل ترك الباب مفتوحًا لرحيله.

 

وأوضحت أن فلورنتينو بيريز يفضل التمهل لبعض الوقت قبل إعطاء قراره النهائي بخصوص تمديد عقد سيرجيو راموس مما يجعل المدافع يمل ويقرر الرحيل لأنه يرغب في تمديد عقده في أسرع وقت ممكن.

 

ولفتت إلى أن المدافع الصلب يضغط على فلورنتينو بيريز من أجل تحقيق هدفه في أقرب وقت ممكن مشيرة إلى أن صناع القرار يرغبون في التخلي عن راموس في نهاية الموسم الحالي حاصة أن بيريز غاضب لقوة راموس ونفوذه داخل النادي الملكي.

 

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