بحضور ولي العهد.. وزير الخارجية ووزير النقل يؤديان القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

أدي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية الجديد، و المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل، اليوم الثلاثاء، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.





ورددوا قائلين: (بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص)، ثم تشرفا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.





وحضر أداء القسم، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى.



