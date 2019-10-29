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مصالح أملاك الدولة تسترجع عقار دولي فلاحي بمعتمدية برج العامري
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:20 م
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مروى الجلاصي
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تولّت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، استرجاع بصفة رضائية أمس الاثنين، عقّار دولي فلاحي معروف بالمقسم عدد 35، والماسح لـحوالي 24 هك كائن بمنطقة « برج الخلصي » من معتمدية برج العامري بولاية منوبة.
وقد تمّ تسليم العقار المذكور لفائدة وحدة التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة بتونس الكبرى، التابعة لديوان الأراضي الدولية للتعهد بإستغلاله وصيانته، إلى حين إعادة توظيفه من جديد.
جدير بالذكر، أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية منوبة، قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع 3350 هك، تمّت اثر تنفيذ قرارات إخلاء وقرارات إسقاط حق وأحكام قضائية أوبصفة رضائية.
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