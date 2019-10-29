مصالح أملاك الدولة تسترجع عقار دولي فلاحي بمعتمدية برج العامري

تولّت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، استرجاع بصفة رضائية أمس الاثنين، عقّار دولي فلاحي معروف بالمقسم عدد 35، والماسح لـحوالي 24 هك كائن بمنطقة « برج الخلصي » من معتمدية برج العامري بولاية منوبة.





وقد تمّ تسليم العقار المذكور لفائدة وحدة التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة بتونس الكبرى، التابعة لديوان الأراضي الدولية للتعهد بإستغلاله وصيانته، إلى حين إعادة توظيفه من جديد.



