البحوث الإسلامية" و"التضامن" يبحثان التعاون في جوانب التوعية بدور الرعاية الاجتماعية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد إن هذه اللقاءات تجسد اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر بتلك الفئات المهمة التي تحرص الدولة على رعايتها، مشيرًا إلى أن الحلقات النقاشية التي ستُجرى معهم في هذا البرنامج سوف تركز على بث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم، وتوضح لهم دور كل منهم في المجتمع رغم ما يواجههم من تحديات.



وأضاف عياد، أن هذا البرنامج يأتي في إطار دور الأزهر الشريف التنموي والدعوي واهتمامه بمختلف شرائح المجتمع، وأهمية الوصول إلى الناس مهما اختلفت مواقعهم واهتماماتهم، لأجل تفعيل الجوانب الإيجابية في حياتهم والاستفادة من قدراتهم وإدماجهم في الحياة.



فيما أشارت د.إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، إلى أن لقاء اليوم شهد مناقشة مجموعة من أوجه التعاون المشتركة بين المجمع ووزارة التضامن الاجتماعي بحضور بعض مديري إدارات الوزارة من ممثلي إدارات الرعاية الاجتماعية وإدارة الأسرة والطفولة.



وأوضحت شاهين، أنه تم بحث شكل وأوجه التعاون المشتركة والدورات التي تدريبة التي سيتم تنفيذها في هذا الإطار لضمان تفعيل الدور التوعوي للوعاظ والواعظات ومسئولي الرعاية الاجتماعية بالوزارة.

شهد مجمع البحوث الإسلامية، لقاء مشتركًا اليوم بين ممثلي المجمع وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لوضع خطة عمل مشتركة بين وعاظ وواعظات الأزهر ودور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الإيوائية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك للتوعية بالمفاهيم الصحيحة للإسلام ونشر تعاليمه وقيمه السامية، وبث الأمل في نفوسهم ومحاربة مشاعر اليأس التي قد تصيبهم نتيجة ظروفهم، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف التعاون المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة.