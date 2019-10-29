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"المصرية للاتصالات" و"هواوي" تستعرضان تطبيقات الجيل الخامس خلال مؤتمر الاتصالات الراديوية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:18 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قامت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع شركة هواوي باستعراض أحدث تطبيقات الجيل الخامس من خلالكاميرا تصوير 360 درجة مدعومة بشبكات الجيل الخامس، إلى جانب تطبيق متطور للواقع الافتراضي VR، والذي يمكن استخدامه لتقديم تجربة سياحية متميزة بتقنية الواقع الافتراضي، جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 المنعقد بشرم الشيخ. 

وتضمنت التجربة، بث العرض التوضيحي باستخدام كاميرا تصوير عالية الدقة 360 درجة، تنقل الفيديو إلى أجهزة/نظارات ال VRلتوفر للمستخدم تجربة عرض افتراضية فريدة من نوعها، وذلك اعتمادا على وحدات هواوي الهوائية وأجهزة الألياف الضوئية للمصرية للاتصالات لتوفير شبكات الجيل الخامس 5G لنقل الفيديو من الكاميرا إلى أجهزة الVR بجودة عالية، حيث تم نقل العرض على مشغل بسرعة 3.5 جيجا هيرتز وترددات بسرعة 100 ميجابايت في الثانية، وحقق العرض سرعة تنزيل بلغت 3 جيجابت في الثانية على خلية واحدة مع مستخدمين متعددين، كما بلغت سرعة تنزيل 1.5 جيجابت في الثانية، ووصلت سرعة التحميل إلى 200 ميجابت في الثانية من خلال جهاز واحد.

وتأتي هذه التجربة، في إطار دعم خطة الحكومة المصرية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030، وهي الاستراتجية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر. 

وصرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:"تشكل هذه التجربة المميزة فرصة مثالية لنا للتأكد من جاهزية المصرية للاتصالات لاستقبال تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاته المتعددة، بما يؤكد حرصنا الدائم على توفير أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل السوق المصري، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في مصر. نحن على ثقة بأن هواوي – شريكنا الاستراتيجي- وما تمتلكه من خبرات في هذا المجال سوف تساعدنا في الاحتفاظ بمكانتنا الريادية في تقديم أحدث وأفضل الحلول التقنية لعملائنا."

وعلق السيد فينسينت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر قائلاً: "إن التطبيقات المصممة لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس غير محدودة. وتكنولوجيا الجيل الخامس توفر فرص هائلة للاقتصاد المصري وكل أفراد المجتمع، من المستهلكين، والمنازل، والشركات التجارية، والمجتمعات. ستكون تكنولوجيا الجيل الخامس محركًا لتطوير البشرية. استعرضنا اليوم تطبيق جديد بالتعاون مع المصرية للاتصالات والذي يمكن استخدامه في مجالات السياحة. وكان هذا العرض الناجح للتطبيق الأول لتكنولوجيا الجيل الخامس نتيجة للشراكة الاستراتيجية بين هواوي والمصرية للاتصالات، وهو دليل على دعمنا المستمر للمصرية للاتصالات للاستفادة من قدرات تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاتها. "


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