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تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:13 م
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تذكرتي
تذكرتي
محمد جمال
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أعلنت شركة تذكرتي عن نصيب الفرد الواحد من شراء تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.


وحددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر، أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرع تابع لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة.


وكانت شركة تذكرتي قد أثبتت نجاح كبير خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية والتي أقيمت في مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو وفازت بها الجزائر، وكانت مسؤولة الشركة عن بيع التذاكر.


وأعلنت الشركة انه سيعود نظام تذكرتي في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي ، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي و أحمد عبادة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.


وتقام بطولة كأس الأمم تحت 23 عام في مصر علي مجموعتين الأولي ستقام علي ستاد القاهرة الدولى بتواجد مصر ومالي والكاميرون وغانا.


بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.


وستقام مباراة الإفتتاح بين منتخبي مصر ومالي يوم 8 نوفمبر المقبل علي ستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة مساءاً.

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الكلمات المفتاحية

كأس الامم الافريقية تحت 23 عام تذكرتي امم افريقيا

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