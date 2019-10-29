تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلنت شركة تذكرتي عن نصيب الفرد الواحد من شراء تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.





وحددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر، أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرع تابع لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة.



