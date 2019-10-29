عاجل... حريق محدود في خان الزراكشة الأثري

رصدت بوابة الفجر الإلكترونية، تصاعد لأدخنة من جانب تكية محمد بك أبو الدهب وتواجد لعربات إطفاء في محيط التكية.



وقال أحمد عادل، شاهد عيان، إن أدخنة ونيران محدودة تصاعدت من مكان بجوار التكية، واستجابت قوات الدفاع المدني في سرعة.



ومن ناحيته، قال عاطف الدباح إن حريق محدود نشب في خان الزراكشة الأثري وتم السيطرة على الحريق بواسطة قوات الدفاع المدني التي سيطرت عليه في سرعة.