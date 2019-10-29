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"مشكاة نور" تعلن الانتهاء من إعمار 60 منزلا في الفيوم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:11 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير، أن المؤسسة انتهت من إعمار أكثر من 60 منزلا بمحافظة الفيوم، وذلك بالتنسيق مع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم.

وقالت الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير، إن العمل تم بعد إجراء أبحاث اجتماعية في أكثر من 23 قرية من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن المشروع التنموي" كشك أخلاق"، والذي يربط الدعم والمساعدات الاجتماعية بالسلوك الجيد للمواطنين بهدف خلق بيئة تنموية، وتوفير حياة كريمة إلى جانب مستوى من الوعي الثقافي والمجتمعي لاستيعاب دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالمجتمع المصري.

وأضافت الجمال، أن الإعمار شمل أعمال الترميمات والنجارة والمحارة والسباكة وتوصيل المياه والكهرباء والتسقيف، حيث تم عمل 237 سقفا، بالإضافة إلى برامج تنموية أخرى مثل إقامة معارض ملابس مجانية لأكثر من 10 قرى، وبرامج إفطار الصائم، والذي شمل إفطار أكثر من 12 قرية خلال شهر رمضان، وتوزيع لحوم الأضاحي.

وأكدت الجمال، أن مؤسسة مشكاة نور تقدم فكر جديد للعمل التنموي في مصر من خلال مشروع "كشك أخلاق"، وتعمل في إطار التشبيك مع مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، والمحافظة، والأحياء، ووزارة الداخلية، وتعمل على رفع المستوى التعليمي والثقافي لمواكبة عمليات التنمية التي تقدم من الدولة، ومؤسسات المجتمع المدنى لغير قادرين.

يذكر أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنويرالثقافية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي برقم إشهار 10357 لسنة 2016، وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وتعديل السلوك، والصحة.
"مشكاة نور" تعلن الانتهاء من إعمار 60 منزلا في الفيوم
"مشكاة نور" تعلن الانتهاء من إعمار 60 منزلا في الفيوم
"مشكاة نور" تعلن الانتهاء من إعمار 60 منزلا في الفيوم
"مشكاة نور" تعلن الانتهاء من إعمار 60 منزلا في الفيوم
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الكلمات المفتاحية

مشكاة النور الفيوم

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