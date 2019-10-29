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إنقاذ 11 بحارا و ربّان المركب ما يزال مفقودا في عرض البحر بصفاقس

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:04 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أنقذت الوحدة البحرية للديوانة بصفاقس أمس الاثنين،11 بحارا على متن مركب أوشك على الغرق بعد تسرّب كمية هامة من المياه داخله، و ما يزال ربّانه في عداد المفقودين.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن عملية الإنقاذ تمّت على بعد 40 ميلا بحريا من سواحل قرقنة التابعة لولاية صفاقس.

وسذكر بأن أعوان الفرقة البحرية للديوانة بالمهدية، قد قاموا إثر نداء استغاثة يوم الاحد الماضي، بإنقاذ اثنين من البحارة على متن مركب صيد بسواحل مدينة المنستير تسرّبت إليه المياه نجحت الفرقة من ضخ المياه المتسربة اليه وجره إلى ميناء الصيد البحري بطبلبة.
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