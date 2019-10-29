إنقاذ 11 بحارا و ربّان المركب ما يزال مفقودا في عرض البحر بصفاقس

أنقذت الوحدة البحرية للديوانة بصفاقس أمس الاثنين،11 بحارا على متن مركب أوشك على الغرق بعد تسرّب كمية هامة من المياه داخله، و ما يزال ربّانه في عداد المفقودين.





وأوضحت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن عملية الإنقاذ تمّت على بعد 40 ميلا بحريا من سواحل قرقنة التابعة لولاية صفاقس.



