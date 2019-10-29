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جيش النظام السوري ينشر قواته شرق الفرات

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:02 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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حددت قوات النظام السوري مناصبها في الجبهة، التي تبعد حوالي 90 كم إلى جانب الحدود السورية التركية في الريف الشمالي الغربي من الحسكة.

وفي هذه الأثناء، واصلت القوات الأمريكية تعزيز مواقعها بالقرب من حقول النفط في جنوب شرق سوريا قالت

وصرحت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا): "أن وحدات الجيش واصلت نشرها على الحدود السورية التركية باتجاه الشرق في استكمال نشرها في بقية الحدود مع ديك رومي".

وفي يوم الأحد، بدأت قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب من الحدود بين سوريا وتركيا تنفيذًا لأحكام اتفاقية سوتشي.

ورحب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بسحب الجماعات المسلحة في شمال سوريا على عمق 30 كم من خلال التنسيق المباشر مع جيش النظام السوري.

وعلاوة على ذلك، قال وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوس أوغلو يوم الاثنين أن وحدات حماية الشعب الكردي (YPG) لم تنسحب بالكامل من قطاع في شمال شرق سوريا بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا.

وأضاف كافوسوأغلو: "أن وفدًا روسيا توجه إلى تركيا لمناقشة الدوريات المشتركة التي يمكن أن تبدأ اليوم الثلاثاء".

وقال: "إنه إذا لم تف "وحدات حماية الشعب" بالاتفاق على سحب أكثر من 30 كيلومترًا (18 ميلًا) من الحدود التركية، فإن القوات التي تقودها تركيا سوف "تطرد هؤلاء الإرهابيين من هنا".
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الكلمات المفتاحية

شرق الفرات سوريا حرس الحدود تركيا

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