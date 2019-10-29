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من بينهم "الكمسارية".. وزير النقل يعلن عن برنامج تأهيلي للمتعاملين مع الجمهور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:02 م
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وزير النقل
وزير النقل
كرستينا عياد
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ألزم المهندس كامل الوزير وزير النقل، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بضرورة إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور.

ويتضمن هذا البرنامج التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة والتعامل الإيجابي مع كافة الركاب وذلك بخلاف الخطة التدرييبة المعدة بالهيئة سابقًا لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.

ويشمل التدريب طوائف العمال من الكمسارية ورؤساء القطارات وموظفي شبابيك التذاكر والعاملين في المحطات المختلفة والعاملين بالتسويق والمبيعات وخدمة العملاء ومضيفي القطارات وغيرهم من طوائف التشغيل سيتم ضمهم لهذا البرنامج.

وتابع أن هذا البرنامج وهذه الدورات التدريبية ستتم في الأماكن المتخصصة في السلوكيات وعلوم الإدارة وفنون التعامل مع الجمهور بالإضافة إلى معهد وردان التابع للسكك الحديدية وسيقوم بالمحاضرة فيها خبراء متخصصون في هذه المجالات.
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الكلمات المفتاحية

وزير النقل برنامج تاهيلي السكة الحديد

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