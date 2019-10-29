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تفاصيل إنشاء جسر الملك فهد الموازي الذي يربط بين السعودية والبحرين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:13 م
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جسر الملك فهد
جسر الملك فهد
ياسمين مبروك
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في ضوء توقيع المملكة العربية السعودية والبحرين، عقدًا بقيمة 3 مليار دولار لبناء جسر حيوي يربط البلدين، موازيًا لجسر الملك فهد، فإنه سيتم توقيع العقد مع ثلاث شركات استشارية عالمية مالية وفنية وقانونية.

بناء جسر بين السعودية والبحرين
أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية والبحرين وقعتا عقدا بقيمة 3 مليار دولار لبناء جسر حيوي يربط البلدين.

وذكرت قناة "الإخبارية السعودية" أن الاتفاق بين السعودية والبحرين عقد لبناء جسر بين الدولتين بتكلفة 3 مليارات دولار أمريكي.

وأضافت القناة السعودية أن قيمة العقد الاستشاري لمشروع الجسر 33.6 مليون ريال دون أن تذكر تفاصيل إضافية.

وكان وزير النقل السعودي نبيل العمودي، أعلن عن طرح مناقصة لإنشاء جسر آخر يربط السعودية مع البحرين، وذلك في مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في الرياض.

وقال العامودي، ونظيره البحريني كمال بن أحمد محمد في بيان مشترك، إن المناقصة تتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الذي سيكون موازيًا لجسر الملك فهد القائم بالفعل.

توقيع عقد بناء الجسر
ووفقًا للمعلن، سيتم توقيع عقد استشاري المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد، الذي يربط بين السعودية ومملكة البحرين، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء.

كما سيتم توقيع العقد مع ثلاث شركات استشارية عالمية مالية وفنية وقانونية، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 11 مليار ريال. 

الحضور
ومن المتوقع حضور توقيع العقد كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الاستاذ أحمد الحقباني، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام رميح الرميح، وزير المواصلات الاتصالات البحريني المهندس، كمال بن أحمد، والرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن.

العقد سيوقع بحضور ممثل تحالف الشركات الاستشارية.

جسر الملك فهد
يعتبر جسر الملك فهد هو جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يبلغ طول الجسر نحو 25 كيلو مترا وبعرض 23.2 مترا. 

يبدأ من جنوب مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة البحرينية المنامة، افتتح الجسر رسميًا في 25 نوفمبر 1986م، الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أطلق عليه اسم جسر الملك فهد وذلك أثناء الافتتاح نسبة إلى فهد بن عبد العزيز آل سعود.

أسـهم هذا الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين -السعودية والبحرين- وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي. 

وفي يناير 2019م، أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 32 عاما بلغ أكثر من 382 مليون مسافر بمعدل (74,000) مسافر يوميًا، وفي العام نفسه سجل الجسر أعلى رقم عبور منذ افتتاحه في 1986م، إذ بلغ عدد المسافرين في العام 2019 عن طريق جسر الملك فهد 2,918,993 مسافرًا.

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مبادرة مستقبل الاستثمار صور جسر الملك فهد جسر الملك فهد اخبار السعودية اخبار البحرين

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