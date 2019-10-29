احذر.. الجلوس لفترات طويلة يزيد من مخاطر الإصابة بجلطة الساق

أصد المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا تحذيرات من ‫الجلوس طويلا كما هو الحال في رحلات الطيران أو السفر بالسيارة، ‫يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ‫بالأوعية الدموية كمرضى السكري.





‫‫وأكد المركز الألماني على أن قلة الحركة تمنع رجوع الدم من الساق إلى ‫القلب، مما يتسبب في تجلط الدم، وبالتالي انسداد الأوعية الدموية جزئيا ‫أو كليا.





‫وتتمثل أعراض جلطة الساق في اللون الأزرق للجلد، وبروز الأوعية تحت الجلد، ‫والتورم، والشعور بشد وألم في باطن الساق، والحمى، وارتفاع معدل دقات ‫القلب.





ويجب استشارة الطبيب على وجه السرعة عند ملاحظة هذه الأعراض للحيلولة ‫دون انتقال الدم المتجلط إلى الرئة، مسببا الإصابة بجلطة الرئة التي ‫تشكل



