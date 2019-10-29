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احذر.. الجلوس لفترات طويلة يزيد من مخاطر الإصابة بجلطة الساق
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:58 م
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أصد المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا تحذيرات من الجلوس طويلا كما هو الحال في رحلات الطيران أو السفر بالسيارة، يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالأوعية الدموية كمرضى السكري.
وأكد المركز الألماني على أن قلة الحركة تمنع رجوع الدم من الساق إلى القلب، مما يتسبب في تجلط الدم، وبالتالي انسداد الأوعية الدموية جزئيا أو كليا.
وتتمثل أعراض جلطة الساق في اللون الأزرق للجلد، وبروز الأوعية تحت الجلد، والتورم، والشعور بشد وألم في باطن الساق، والحمى، وارتفاع معدل دقات القلب.
ويجب استشارة الطبيب على وجه السرعة عند ملاحظة هذه الأعراض للحيلولة دون انتقال الدم المتجلط إلى الرئة، مسببا الإصابة بجلطة الرئة التي تشكل
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