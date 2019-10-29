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شقيق ضحية تذكرة القطار يكشف عن آخر ما قاله لـ"الكمسري" قبل وفاته

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:10 م
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ضحية القطار
ضحية القطار
رقية جمال
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استنكر تامر عيد، شقيق محمد عيد ضحية القطار، إجبار كمسري لشقيقه على القفز من القطار أثناء سيره بسبب عدم وجودة تذكرة معه، قائلًا: "هو في بني آدم إنسان سوي يقدر يعمل حاجة زي كده، ده أنا لو راكب ميكروباص وقولتله مش معايا مش هيعمل معايا كده أو على الأقل هيوقف العربية وينزلني"، معلقًا: "ياريته كان خده للقسم، ولم يفعل به ذلك، ده فتحله باب القطر وقاله انزل هنا، كأن البني آدم مالهوش ثمن، إزاي بني آدم يفتح باب القطر لـ2 شباب ويقولهم كده، أنا مش مستوعب".

وأوضح "عيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن شقيقه كان يقضي أسبوعًا بالإسكندرية مع صديقه، مستكملًا: "خلصوا كل فلوسهم، وكلمني قالي مش معايا فلوس، قولتله اركب أي حاجة ولما توصلوا أنا هدفعلكم".

وتابع،: "قالوا لكمسري القطار أنهم سيدفعون بعد الوصول، ففتح لهم باب القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة وقال لهم انزلوا هنا"، موضحًا أنه قابل صديق شقيقه وحكى له هذه الرواية، وأن صديق شقيقه يعاني من جرح بسيط، لافتًا إلى أنهم 3 أشقاء رجال وفتاتين، وأن شقيقته توفت منذ فترة قصيرة.
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