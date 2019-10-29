بيان هام لـ"النقل" بشأن حادث تصادم قطار الأقصر.. وتوجيه عاجل من "الوزير"

قال الهيئة القومية للسكك الحديدية، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب، 4 آخرين، إثر تصادم جرار رقم 2420 بسيارة نصف نقل محملة بالركاب، في أثناء عبورها شريط السكة الحديد "من مكان غير مخصص للعبور.





الهيئة قالت في بيان، قبل قليل، نه في تمام الساعة 10.25 صباحا، وأثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد، شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/ 400-500 وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد مما نتج عنه 4 وفيات و4 مصابين.





وتابعت أنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد، بالإضافة إلى وجود 2 كوبري علوي لعبور السيارات وهما كوبري المطار علي بعد حوالي 2,300 كم، وكذلك كوبري أبو الجود والذي يبعد حوالي 3 كم عن موقع الحادث.





ونوهت بأن الهيئة سبق وأن قامت بغلق هذا المعبر غير القانوني أكثر من مرة بمحاضر رسمية إلا أن الأهالي يعاودن فتحه بالمخالفة لتعليمات الهيئة.





وأوضحت أن وزير النقل كامل الوزير، وجه بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في الموضوع، وتوجيه فرق الطوارئ بسرعة الانتقال لموقع الحادث ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مسير القطارات بسلامة وآمان.



