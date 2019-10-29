Advertisements
Advertisements
Advertisements

8 دول تشارك فى بطولة كأس الفراعنة لجمباز الايروبك بالغردقة يمثلها 102 لاعب ولاعبة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:57 م
Advertisements
إيهاب أمين
إيهاب أمين
الفجر الرياضي
Advertisements
تحول اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس الإدارة إلى خلية نحل لإنهاء الترتيبات واللمسات الأخيرة لاستضافة البطولة الدولية للايروبك (كاس الفراعنة) التى تستضيفها مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 31 اكتوبر الجارى وحتى 4 نوفمبر المقبل ، بمشاركة ثمانى دول هى التشيك وإيطاليا وازربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر ، يمثلها نحو 102 لاعب ولاعبة . 

يقام حفل الإفتتاح بصالة وزارة الشباب والرياضة عصر اليوم الأول من نوفمبر ، يقدمه ابناء أسرة الجمباز ، ويشرف علي البطولة السيدة كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز ، ومن المنتظر أن يحضر حفل الافتتاح المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط ، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وعدد من قيادات الوزارة ، بعد أن وجه الاتحاد الدعوة لكافة القيادات الرياضية فى مصر لحضور البطولة .

قال الدكتور إيهاب أمين أن مصر نالت شرف تنظيم البطولة التى تقام على الملاعب المصرية لأول مرة ، مشيرا إلى أن الايروبك فرع من فروع الجمباز يسعى الاتحاد لأن يدخل فيه حلبة المنافسة على البطولات الدولية ، وخاصة انه فرع جديد على الجمباز المصرى ، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه البطولة سوف يفتح المجال أمام الاتحاد المصرى لتنظيم بطولات دولية أكثر خلال الفترة المقبلة ، والتقدم لاستضافة بطولات عالمية ، لافتا إلى أنه يتمنى لجميع المشاركين فى البطولة والضيوف الإستمتاع بجو مصر المشمس وسحر مدينة الغردقة الخلاب ، ليعلم الجميع أن مصر هى بلد الأمن والأمان . مشددا إلى أن الاتحاد بصدد تنظيم أفضل بطولة أقيمت فى هذا الفرع من الجمباز على مستوى العالم بفضل الدعم الفنى والمالى من اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب وقيادات محافظة البحر الأحمر .

Advertisements

أخبار تهمك

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 14 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ 43 دقيقة

هل يبيع ليفربول محمد صلاح لضم نجم فرنسا؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ حوالي 8 ساعات

جاريث بيل يهرب من ريال مدريد بطريقة مثيرة للجدل

منذ 35 دقيقة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار في ريال مدريد يسعد زيدان

منذ أقل من ساعة

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 20 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

11:24 ص

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

12:39 م

خبر سار في ريال مدريد يسعد زيدان

12:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status