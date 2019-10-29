8 دول تشارك فى بطولة كأس الفراعنة لجمباز الايروبك بالغردقة يمثلها 102 لاعب ولاعبة

يقام حفل الإفتتاح بصالة وزارة الشباب والرياضة عصر اليوم الأول من نوفمبر ، يقدمه ابناء أسرة الجمباز ، ويشرف علي البطولة السيدة كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز ، ومن المنتظر أن يحضر حفل الافتتاح المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط ، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وعدد من قيادات الوزارة ، بعد أن وجه الاتحاد الدعوة لكافة القيادات الرياضية فى مصر لحضور البطولة .







قال الدكتور إيهاب أمين أن مصر نالت شرف تنظيم البطولة التى تقام على الملاعب المصرية لأول مرة ، مشيرا إلى أن الايروبك فرع من فروع الجمباز يسعى الاتحاد لأن يدخل فيه حلبة المنافسة على البطولات الدولية ، وخاصة انه فرع جديد على الجمباز المصرى ، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه البطولة سوف يفتح المجال أمام الاتحاد المصرى لتنظيم بطولات دولية أكثر خلال الفترة المقبلة ، والتقدم لاستضافة بطولات عالمية ، لافتا إلى أنه يتمنى لجميع المشاركين فى البطولة والضيوف الإستمتاع بجو مصر المشمس وسحر مدينة الغردقة الخلاب ، ليعلم الجميع أن مصر هى بلد الأمن والأمان . مشددا إلى أن الاتحاد بصدد تنظيم أفضل بطولة أقيمت فى هذا الفرع من الجمباز على مستوى العالم بفضل الدعم الفنى والمالى من اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب وقيادات محافظة البحر الأحمر .