Advertisements
8 دول تشارك فى بطولة كأس الفراعنة لجمباز الايروبك بالغردقة يمثلها 102 لاعب ولاعبة
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:57 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
تحول اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس الإدارة إلى خلية نحل لإنهاء الترتيبات واللمسات الأخيرة لاستضافة البطولة الدولية للايروبك (كاس الفراعنة) التى تستضيفها مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 31 اكتوبر الجارى وحتى 4 نوفمبر المقبل ، بمشاركة ثمانى دول هى التشيك وإيطاليا وازربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر ، يمثلها نحو 102 لاعب ولاعبة .
يقام حفل الإفتتاح بصالة وزارة الشباب والرياضة عصر اليوم الأول من نوفمبر ، يقدمه ابناء أسرة الجمباز ، ويشرف علي البطولة السيدة كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز ، ومن المنتظر أن يحضر حفل الافتتاح المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط ، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وعدد من قيادات الوزارة ، بعد أن وجه الاتحاد الدعوة لكافة القيادات الرياضية فى مصر لحضور البطولة .
قال الدكتور إيهاب أمين أن مصر نالت شرف تنظيم البطولة التى تقام على الملاعب المصرية لأول مرة ، مشيرا إلى أن الايروبك فرع من فروع الجمباز يسعى الاتحاد لأن يدخل فيه حلبة المنافسة على البطولات الدولية ، وخاصة انه فرع جديد على الجمباز المصرى ، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه البطولة سوف يفتح المجال أمام الاتحاد المصرى لتنظيم بطولات دولية أكثر خلال الفترة المقبلة ، والتقدم لاستضافة بطولات عالمية ، لافتا إلى أنه يتمنى لجميع المشاركين فى البطولة والضيوف الإستمتاع بجو مصر المشمس وسحر مدينة الغردقة الخلاب ، ليعلم الجميع أن مصر هى بلد الأمن والأمان . مشددا إلى أن الاتحاد بصدد تنظيم أفضل بطولة أقيمت فى هذا الفرع من الجمباز على مستوى العالم بفضل الدعم الفنى والمالى من اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب وقيادات محافظة البحر الأحمر .
Advertisements