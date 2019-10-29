مفاجأة .. ضحية قطار طنطا "هربان من الجيش" !

لاتزال قضية الشاب محمد عيد محمد والذي سقط ضحية قطار طنطا في الحادثة التي تسبب فيها كمسري القطار والذي أجبره هو وزميل له بالقفز من القطار وهو متحركا تشغل الرأي العام في الساعات الأخيرة .





وكشفت مصادر مقربة من الشاب والذي تم تشييع جثمانه اليوم من أهالي منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، في الساعات الاولي من صباح الثلاثاء،جثمان الشاب محمد عيد محمد؛ ضحية التذكرة بقطار طنطا عن أنه كان هاربا من الجيش .





وقال زميل له في الجيش "محمد كان معنا في الكتيبة 5 مشاة اللواء 25 الفرقة 6 وكان مثال للجدعنة والشهامة طوال فترة وجوده معنا في الخدمة وكلنا كنا بنحبه" .





وأضاف "محمد هرب من الجيش لأن والدته كانت تعبانة وبحاجة لأموال لتنفق في ظل وفاة والده ولم ينهي فترة تجنيده رغم أنه قضى فترة كبيرة بالجيش" .