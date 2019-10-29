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مفاجأة .. ضحية قطار طنطا "هربان من الجيش" !

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:56 م
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محمد عيد
محمد عيد
هالة الشحات
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لاتزال قضية الشاب محمد عيد محمد والذي سقط ضحية قطار طنطا في الحادثة التي تسبب فيها كمسري القطار والذي أجبره هو وزميل له بالقفز من القطار وهو متحركا تشغل الرأي العام في الساعات الأخيرة .

وكشفت مصادر مقربة من الشاب والذي تم تشييع جثمانه اليوم من أهالي منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، في الساعات الاولي من صباح الثلاثاء،جثمان الشاب محمد عيد محمد؛ ضحية التذكرة بقطار طنطا عن أنه كان هاربا من الجيش .

وقال زميل له في الجيش "محمد كان معنا في الكتيبة 5 مشاة اللواء 25 الفرقة 6 وكان مثال للجدعنة والشهامة طوال فترة وجوده معنا في الخدمة وكلنا كنا بنحبه" .

وأضاف "محمد هرب من الجيش لأن والدته كانت تعبانة وبحاجة لأموال لتنفق في ظل وفاة والده ولم ينهي فترة تجنيده رغم أنه قضى فترة كبيرة بالجيش" .

وقررت نيابة مركز طنطا حجز "مجدى.ه" كمسرى قطار الإسكندرية الأقصر، والذى أجبر شابين على النزول من القطار وهو في طريقه إلى القاهرة بالقرب من منطقة دفرة التابعة لمركز طنطا مما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر، وذلك لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة. 

كان اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، تلقى إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار ويدعي (م. ه) بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع ثمن التذكرة، وعدم وجود تذاكر معهما وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.

ويذكر أن ضحية تذكرة القطار كان قد أخبر الكمسري عن عدم إمتلاكه ثمن التذكره ولكن الكمسري قد فتح باب القطار وهو يسير وطلب منه النزول هو وصديقة طالما لم يقم بدفع ال"70جنيها" ثمن التذكرة، مما تسبب في موت الضحية وإصابة صديقة بإصابات بالغة

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