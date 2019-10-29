ميسي يصدم الجميع: رونالدو هو أفضل لاعب رأيته على الإطلاق

لعب ليونيل ميسي منذ بدايته مع برشلونة ، وواجه رونالدو من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم ، لكن الأرجنتيني كشف أن اللاعب الذي أثار إعجابه هو البرازيلي رونالدو نازاريو.









حصل الأسطورة البرازيلية رونالدو على 34 هدفًا في 37 مباراة من مباريات الدوري الإسباني مع برشلونة، ويُعتبر أحد أفضل المهاجمين الذين تميزوا على الإطلاق.





وخلال تصريحات خاصة لـ TyC Sports قال ميسي : "رونالدو كان ظاهرة".





وتابع قائد برشلونة : "من بين جميع المضربين الذين رأيتهم في حياتي ، كان الأفضل فهو لاعب مثير للإعجاب من أي جانب.





وأضاف : "لسوء الحظ ،لن ألعب أبدًا نفس الملعب مع الظاهرة رونالدو ، حيث أنهى البرازيلي مسيرته مع كورينثيانز ، تمامًا مثلما بدأ برشلونة رقم 10 مسيرته في كامب نو.