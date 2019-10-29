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ريال مدريد يمنح نجمه فرصة أخيرة قبل الإطاحة به

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:00 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد ينتظر الكثير من نجمه رغم تراجع مستواه بشكل كبير.

ريال مدريد يمنح نجمه فرصة أخيرة قبل الإطاحة به

وذكرت صحيفة "آس" في تقرير لها اليوم: "ريال مدريد لا يزال ينتظر ردة فعل من ايسكو، حيث بدأ ابن ملقا يفقد قيمته في الفريق لكن في النادي ينظرون إلى وضعه بثقة في إمكانية استعادة مستواه".

وتابعت: "في مكاتب ريال مدريد كانوا متوقعين أكثر من ذلك بكثير ، ايسكو الذي تم التوقيع معه في صيف 2013 بـ 30 مليون عندما كان عمره 21 كان من أبرز اللاعبين الإسبان الواعدين لكن الآن ينذر بالخطر كيف فقد قيمته في التشكيلة ، في هذا الموسم على سبيل المثال لعب 15% من الدقائق".

وواصلت: "لم يكن لـ ايسكو مكانة بارزة منذ إصابته في 28 أغسطس ، قبل ذلك كان قد لعب 15 دقيقة فقط في أول مباراة ضد سيلتا فيغو و بدأ أساسيًا في الثانية ضد بلد الوليد و التي تعادل فيها ريال مدريد".

واختتمت الصحيفة القريبة من ريال مدريد: "بعد تعافيه من الإصابة لم يشارك ضد كلوب بروج و لعب 20 دقيقة ضد غرناطة حينها كاد أن يتعثر الفريق وآخر ظهور كان ضد مايوركا عندما خسر الفريق ، ابن ملقا لم يستغل الدقائق التي لعبها و انتهى الأمر بإخراجه من زيدان في الدقيقة 66 كأول تغيير في المباراة ولكن لا يزالون يتوقعون عودته".


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