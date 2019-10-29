مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم .. بايرن ميونيخ ضد بوخوم

مواعيد مباريات كأس ألمانيا، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 29 10 2019، ويأتي أبرزها مباراة بوخوم ضد بايرن ميونيخ، لذلك نقدم لكم جدول مباريات اليوم في بطولة كأس ألمانيا لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات كأس ألمانيا، وأبرزها مباراة بوخوم ضد بايرن ميونيخ في السطور التالية:

مواعيد مباريات كأس ألمانيا "دور الـ32"

دويسبورج ضد هوفنهايم، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.





ساربروكن ضد كولن، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.





فرايبورج ضد يونيون برلين، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.





هامبورج ضد شتوتجارت، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.





بوخوم ضد بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





دارمشتات ضد كارلسروهر، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش.





باير ليفركوزن ضد بادربورن، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش.



