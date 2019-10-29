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هيونداي كونا N الرياضية تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربرجرنج (صور)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:49 م
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هيونداي - صورة أرشيفية
هيونداي - صورة أرشيفية
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ظهرت سيارة هيونداي كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج أثناء اختباراتها، وتعتب السيارة من الفئة الـ SUV الصغيرة، كما حصلت على لمسات شرسة تميزة عن الفئة الأساسية.

حصلت كونا N على تصميم رياضي للصدامات الأمامية والخلفية وتم الإستغناء عن كشافات الضباب الأمامية لتصبح كمداخل للهواء, وفي الخلف سيأتي الصدام الخلفي بمشتت هواء يقع بين مخرجي العادم، وجاءت العتبات الجانبية بزوائد رياضية، وستزود بجنوط أكبر حجمًا ومكابح رياضية أقوى من الفئة الأساسية، وسيتم ترقية نظام التعليق والتوجيه ليصبحان ذا طابع رياضي يتماشى مع هوية هذه الفئة.

يتوقع أن تزود شركة هيونداي سيارتها الجديدة كونا N بنفس المحرك المتواجد على هيونداي فيلوستر المكون من 4 سلندر تيربو سعة 2 لتر يولد أحصنة تتراوح بين 246 إلى 275 حصان.

وعن موعد الكشف الرسمي عن السيارة، أكدت تقارير أن موعد الإعلان عن سيارة هيونداي كونا N الرياضية سيكون في عام 2021 لتصل للأسواق في عام 2022.
هيونداي كونا N الرياضية تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربرجرنج (صور)
هيونداي كونا N الرياضية تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربرجرنج (صور)
هيونداي كونا N الرياضية تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربرجرنج (صور)
هيونداي كونا N الرياضية تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربرجرنج (صور)
هيونداي كونا N الرياضية تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربرجرنج (صور)
هيونداي كونا N الرياضية تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربرجرنج (صور)
هيونداي كونا N الرياضية تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربرجرنج (صور)
هيونداي كونا N الرياضية تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربرجرنج (صور)
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