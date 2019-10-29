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كلب ينقذ قرداً تائهًا تخلت عنه عائلته ويسلمه إلى مركز الشرطة (فيديو)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:41 م
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الكلب وهو يحمل القرد على ظهره
الكلب وهو يحمل القرد على ظهره
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو مصور يظهر قيام كلب بحمل قرد صغير على ظهره وتسليمه إلى مركز للشرطة بعد أن ضلّ طريقه عن عائلته.

وتُظهر اللقطات التي نشرتها الصحيفة، الكلب وهو يحمل القرد ويتوجه به إلى مركز شرطة ريلي في ولاية ماديا براديش بالهند.

كما تبين اللقطات القرد وهو يتشبث بظهر الكلب جيدًا، ثم يقوم الكلب الذكي بتسليم القرد الصغير إلى الضباط في مركز الشرطة، وبمجرد تسليمه، قام الضباط بإطعام القرد بالموز وتقشيره له، والذي يبدو أنه كان جائعًا.

وتم العثور على القرد بعد ذلك من قبل الكلب بالقرب من بحيرة ثم التقط الكلب القرد الصغير ووضعه على ظهره.

وفي حديثه عن الأمر وتطوراته، قال مسؤول في الشرطة إن القرد تم تسليمه فيما بعد إلى مسؤولي الغابات.


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الكلمات المفتاحية

ولاية ماديا براديش بالهند مركز شرطة ريلي صحيفة ديلي ميل

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