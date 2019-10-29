وزير الأوقاف يهنيء الرئيس بالمولد النبوي الشريف



وأشاد وزير الأوقاف بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للفكر الوسطي والخطاب الديني المستنير وتوجيهه بالعمل المستمر على تحسين أحوال الأئمة علميًّا ومهاريًّا وماديًّا ومعيشيًّا، متمنيا لسيادته دوام السداد والتوفيق.



وأرسل الوزير برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى كل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.



وهنا وزير الأوقاف الشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بهذه الذكرى المجيدة

هنأ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلًا الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب المصري كله وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.