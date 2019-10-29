Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظة الجيزة تضع لائحة جديدة لساحات الانتظار

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:52 م
Advertisements
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
إسماعيل منطاوي
Advertisements
وضعت محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، اللائحة الجديدة لتنظيم العمل بساحات الانتظار بنطاق أحياء ومراكز المحافظة، لضمان تحقيق الاستفادة المادية المرغوبة من تلك الساحات ومواجهة أي رسوم إضافية يفرضها العاملين بتلك الساحات أو السايس على المواطنين الراغبين في انتظار سياراتهم بتلك الساحات.

وأكد "راشد" أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم العمل ورفع كفاءة ساحات الانتظار الواقعة بنطاق المحافظة، وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، بالاضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد المحافظة.

ونوه، إلى أن اللائحة تضمنت عددا من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها، مثل تنظيم وإيضاح اختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع فى نطاقها ساحة الانتظار من حيث الإشراف الكامل عليه والعمل على تحسين الخدمة به وتشكيل لجنة بكل حي أو مركز تكون مهمتها متابعة انتظام العمل ومتابعة العمالة وتحديد أوجة القصور الفعلية ودراسة الإحتياحات من تجهيزات وأكشاك وأسوار وغيرها وتعين مدير يختص بكافة أعمال الإدارة اليومية .

إضافة إلى تحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور وتحديد عدد ساعات العمل وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة سواء من المواطنين أو الشركات وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات، مؤكداً أنه يتم التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار أو نظام الاشتراكات طبقاً للفئات المنصوص عليها لضمان الالتزام بالمبالغ المقررة وعدم دفع زيادات للمحصل.

‫وأكد محافظ الجيزة أن تعريفة العمل بالساحات يتم تحديدها بمعرفة اللجنة المشكلة بالحي أو المركز وفقاً لإمكانيات الساحة (مميكنة وغير مميكنة) وغيرها من العوامل الأخرى مؤكداً أن الإيرادات الناتجة من تلك الساحات سوف يتم استخدامها في المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وذلك في إطار سعي محافظة الجيزة في زيادة وتطوير مواردها المالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها . ‬
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة الجيزة اللواء أحمد راشد

أخبار تهمك

هل يبيع ليفربول محمد صلاح لضم نجم فرنسا؟

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 23 ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 20 ساعة

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

جاريث بيل يهرب من ريال مدريد بطريقة مثيرة للجدل

منذ 33 دقيقة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار في ريال مدريد يسعد زيدان

منذ أقل من ساعة

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ 41 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

11:24 ص

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

12:39 م

خبر سار في ريال مدريد يسعد زيدان

12:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status