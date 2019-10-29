محافظة الجيزة تضع لائحة جديدة لساحات الانتظار

وضعت محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، اللائحة الجديدة لتنظيم العمل بساحات الانتظار بنطاق أحياء ومراكز المحافظة، لضمان تحقيق الاستفادة المادية المرغوبة من تلك الساحات ومواجهة أي رسوم إضافية يفرضها العاملين بتلك الساحات أو السايس على المواطنين الراغبين في انتظار سياراتهم بتلك الساحات.



وأكد "راشد" أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم العمل ورفع كفاءة ساحات الانتظار الواقعة بنطاق المحافظة، وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، بالاضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد المحافظة.



ونوه، إلى أن اللائحة تضمنت عددا من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها، مثل تنظيم وإيضاح اختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع فى نطاقها ساحة الانتظار من حيث الإشراف الكامل عليه والعمل على تحسين الخدمة به وتشكيل لجنة بكل حي أو مركز تكون مهمتها متابعة انتظام العمل ومتابعة العمالة وتحديد أوجة القصور الفعلية ودراسة الإحتياحات من تجهيزات وأكشاك وأسوار وغيرها وتعين مدير يختص بكافة أعمال الإدارة اليومية .



إضافة إلى تحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور وتحديد عدد ساعات العمل وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة سواء من المواطنين أو الشركات وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات، مؤكداً أنه يتم التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار أو نظام الاشتراكات طبقاً للفئات المنصوص عليها لضمان الالتزام بالمبالغ المقررة وعدم دفع زيادات للمحصل.



‫وأكد محافظ الجيزة أن تعريفة العمل بالساحات يتم تحديدها بمعرفة اللجنة المشكلة بالحي أو المركز وفقاً لإمكانيات الساحة (مميكنة وغير مميكنة) وغيرها من العوامل الأخرى مؤكداً أن الإيرادات الناتجة من تلك الساحات سوف يتم استخدامها في المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وذلك في إطار سعي محافظة الجيزة في زيادة وتطوير مواردها المالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها . ‬