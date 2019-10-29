جاريث بيل يهرب من ريال مدريد بطريقة مثيرة للجدل

شهدت تدريبات ريال مدريد اليوم الثلاثاء غياب نجم الفريق، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباراته بالجولة الحادية عشر من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

نجم ريال مدريد يثير الجدل في سانتياجو بيرنابيو ويغيب عن التدريبات





وغاب جاريث بيل عن تدريبات ريال مدريد اليوم بعد الأنباء الأخيرة التي تتحدث عن رغبة اللاعب الويلزي في الرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع نظيره ليجانيس في العاشرة والربع مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الليجا الإسبانية.

وكانت تقارير صحفية إسبانبة، ذكرت أن هناك 5 وجهات محتملة قد ينتقل النجم الدولي الويلزي جاريث بيل إليها في حال خروجه من ريال مدريد الإسباني في الفترة القادمة.

وأدى استبعاد اللاعب عن مواجهة ريال مدريد وكلوب بروج إلى تدهور العلاقة بينه وبين المدرب زيدان على الرغم من البداية الجيدة للاعب هذا الموسم ومشاركته في 7 من أصل 10 مباريات بشكل أساسي، اللاعب سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين .