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كيف تتحكم في حياتك؟

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:48 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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كنت أتحدث مع صديقة لي وشعرت بالضيق بسبب بعض الأحداث السيئة التي حدثت في حياتها. أخبرتني صديقتي أثناء المحادثة أنه من المحزن حقًا أن يكون المرء كاذبًا وغير أمينًا ومخادعًا من أجل النجاح في الحياة.

كان لدى صديقتي إيمان قوي بأنها تحتاج إلى بعض من هذه الصفات السيئة التي ذكرتها، ولكي تكون ناجحة، فإنها تعتقد أنها محاصرة إلى الأبد وهذا هو السبب الرئيسي للاكتئاب الذي تعاني منه.

شعرت صديقتي بالاكتئاب لاعتقادها ان كل شئ يحدث لها خارج عن سيطرتها، وان قسوة الحياة التي أجبرتها على العيش مع مثل هؤلاء الناس، أليس كذلك؟

للأسف كان لدى صديقتي الكثير من المعتقدات الخاطئة وكانت تحاول فقط أن تخدع نفسها عن طريق إقناعها بأنها عاجزة حتى لا تشعر بالذنب عندما لا تحاول مساعدة نفسها !!

• أنت تمتلك السيطرة!
إذا كنت جادًا في إجراء تغييرات جذرية في حياتك وحالتك المزاجية، فعليك أولًا أن تعترف بأنك تتحكم في كل ما يحدث في حياتك. نعم قد يكون هناك بعض الأحداث التي تخرج عن نطاق يديك ولكن لا يزال ردك على هذه الأحداث هو السيطرة بنسبة 100 ٪.

يحاول الكثير من الناس أن يثبتوا لأنفسهم أنهم عاجزون حتى لا يتحملوا مسؤولية القتال أو القيام بأي جهد. تمامًا مثل صديقتي التي لا تريد مواجهة الإخفاقات والرفض والعمل الجاد الضروري للنجاح، وقررت اكتساب معتقدات خاطئة عن الحياة من أجل السماح لشخص آخر بتحمل المسؤولية.

• ألا تعرف أي شخص ناجح وكان صادقًا؟
كان هذا هو السؤال الذي سألته لصديقي. أردت منها أن تعترف بأن لديها اعتقاد خاطئ حتى تدرك أنها تمتلك السيطرة. بمجرد أن يستعيد شخص ما هذا النوع من السيطرة على حياته، يمكنه بعد ذلك القيام بأي شيء لتغيير الوضع السيئ الذي يواجهه.

ثمن عدم الرغبة في تحمل المسؤولية هو عادة الاكتئاب !! يرسل عقلك إشارة اكتئاب لك عندما يكون لديك مشكلة لا يبدو أن لها حل. لا يوجد مؤشر أقوى على أنه لا يمكنك حل مشاكلك أكثر من معرفة أنك عاجز وأنك لست تحت السيطرة !!

• كيف تكون مسيطرا على حياتك
إذا كنت تريد أن تكون مسيطرًا على حياتك، فعليك أولًا التوقف عن منح السيطرة للآخرين. من خلال تعلم كيفية التوقف عن إلقاء اللوم على الحياة، والظروف الخارجية، وحتى الله، ستطور إحساسًا بالسيطرة على حياتك.

إذا استمررت في القول إنك سوف تفشل لأن مدرسك لا يريدك أن تنجح، فلن تشعر بالذنب أبدًا عند عدم المذاكرة وهذا سيؤدي إلى فشل حقيقي !!

يجب أن تفهم أنك تلقي باللوم على عوامل أخرى فقط لأنك تخشى أن تكون مسؤولًا وأنه حتى لو كنت لا تستطيع التحكم في أشياء معينة، فلا يزال بإمكانك تغيير استراتيجياتك والمحاولة مرة أخرى.

يبدأ التحكم في حياتك من خلال تحمل المسؤولية عنها، وعندها فقط يمكنك البدء في مساعدة نفسك.
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الكلمات المفتاحية

كيف تتحكم في حياتك؟ • كيف تكون مسيطرا على حياتك • أنت تمتلك السيطرة!

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