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طائرات روسية تعاود قصف منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب بسوريا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:42 م
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سوريا
سوريا
وكالات
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قال المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، إن طائرات روسية تعاود قصف منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب الجنوبي، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وعادت قوات أمريكية، أمس الإثنين، إلى قواعد في شمال وشمال شرق سوريا، كانت قد انسحبت منها مؤخرا

 

وذكر المرصد السوري، أن أكثر من 500 جندي أمريكي ومعدات عسكرية وصلت إلى قاعدة في شمال سوريا.

 

وسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.

 

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.

 

وانخرطت الولايات المتحدة في الحرب الداخلية بسوريا، عبر غارات جوية على تنظيم داعش الإرهابي، في سبتمبر 2014.

 

وأصدرت قوات سوريا الديمقراطية، بيانًا حذرت فيه من أن التدخل العسكري من جانب تركيا في الأراضي السورية، سيكون بمثابة كارثة على المنطقة، ونتيجة له سيعود تنظيم داعش إلى المنطقة التي هزم فيها.

 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من سوريا ولا يمانع أن تحمي دمشق الأكراد.

 

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي بنسبة 100%، وبعد ذلك سحبت قواتنا من سوريا بشكل أساسي، دع سوريا والأسد يدافعان عن تركيا ويقاتلان تركيا من أجل أرضهم، أخبرت جنرالاتي لماذا يجب أن نقاتل من أجل سوريا والأسد للدفاع عن أرض عدونا؟"

 

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الكلمات المفتاحية

منطقة خفض التصعيد طائرات روسية سوريا ريف إدلب

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