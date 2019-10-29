محافظ المنيا يوجه بإنجاز أعمال الصيانة ورفع كفاءة كوبري المنصورة القديم



وكان عدد من المواطنين قد ارسلوا شكوي للمحافظ، يتضررون فيها من غلق كوبري المنصورة منذ أكثر من 6 أشهر نتيجة تساقط جزء صغير بأوله وعدم عمل الصيانة اللازمة مما أدى إلى إعاقة سير الموطنين وتعطيل الحركة المرورية.



وعلى جانب اخر تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أعمال صيانة وتشغيل 4 أبار ارتوازية بمحطة مياه المنطقة الصناعية، يرافقه المهندس محمود سعد، مدير المنطقة الصناعية، والمهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.



وجه المحافظ رئيس شركة المياه، بسرعة تنفيذ أعمال بئر جديدة بالمحطة لسد احتياجات المنطقة الصناعية من كميات المياه المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع مدير المنطقة الصناعية، علي أن يتم الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر.



قال المحافظ إن مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي تؤكد الجهود المبذولة من قبل الحكومة لخدمة المواطنين في المقام الأول وضمانًا لوصول مياه شرب نظيفة لهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أن المحافظة تلتزم ببرنامج زمني محدد لنهو كل مشروع خاص بمياه الشرب والصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



أوضح المهندس محمود سعد، أن محطة مياه المنطقة الصناعية، تضم 25 بئر ارتوازي لخدمة 200 مصنع



كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدير مديرية الطرق والكباري باتخاذ ما يلزم من إجراءات والاسراع في انجاز أعمال الصيانة ورفع كفاءة كوبري المنصورة القديم، وعرض تقرير بما تم انجازه من مهام، تمهيدًا لإعادة تشغيل الكوبري مرة أخرى أمام المواطنين تحقيقًا للصالح العام.كما وجه المحافظ محمد سيد رئيس مدينة المنيا بالتنسيق مع مديرية الطرق واتخاذ ما يلزم نحو إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطريق الجانبي للسكة الحديد الواصل بين كوبري المنصورة القديم والجديد وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.