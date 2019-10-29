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المقاومة تنظم معرضاً جديداً حول مجزرة نظام طهران 1988

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:40 م
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بعض ضحايا مجزرة 1988
بعض ضحايا مجزرة 1988
محمد سمير
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تنظم المقاومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، معرضاً جديداً حول مجزرة 1988 التي ارتكبها نظام إيران، وسيقام المعرض لشرح هذه الصفحة المظلمة من تاريخ إيران في ظل الديكتاتورية الدينية ، في ساحة أنوليد، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتشير المقاومة، إلى أن الإعدامات الجماعية لـ 30.000 سجين سياسي على يد نظام الملالي في عام 1988، من أهم القضايا التي تطرح بقوة على الساحة الإيرانية.

وتوضح المقاومة أن الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، أدانوا مؤخراً عمليات الإعدام المتزايدة والاعتقالات التعسفية؛ وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذا البلد.

ويعتبر تقرير منظمة العفو الدولية، الذي يشمل أكثر من 200 صفحة، شاهدا قويا على المجزرة، حيث أكد أنّ المجزرة “جريمة ضد الإنسانية مستمرة”.

وبالرغم من شناعة المذبحة، لكن مرتكبوها يحتلّون الآن مناصب رئيسية على رأس السلطة في إيران، كما أنّ عوائل الضحايا، يتعرضون للسجن والاعتقال، لبحثهم المستمر عن المقابر الجماعية التي دُفن فيها أحبائهم وأهاليهم.
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الكلمات المفتاحية

طهران ضحايا إيران إرهاب

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