محظور تداوله.. إحباط ترويج 4500 موتور كهربائي بأكتوبر

داهم رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، إحدى الشركات بأكتوبر، وضبط داخلها 4500 موتور كهربائي غير مطابق للمواصفات القياسية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



ووردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفاداها قيام "هاني. م. ص"، صاحب شركة (طيبة للصناعات المتكاملة ) كائنة بالقطعة رقم 279 المنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم ثان أكتوبر باستيراد رسالة من صنف موتور كهربائي، بالشهادة الجمركية رقم 856 2017 بكميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية والمرفوضة نهائيا من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وطرح تلك الكميات وبيعها في الأسواق للمواطنين لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم استهداف الشركة المشار إليها صحبة الجهات المعنية، وأمكن ضبط المتهم سالف الذكر، وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 4500 موتور كهربائي غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12495 2019 جنح قسم شرطة ثاني أكتوبر، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

