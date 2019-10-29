Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الصور الأولية لحادث سيارة وقطار بالكرنك

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:39 م
Advertisements
الحادث
الحادث
كرستينا عياد
Advertisements
وقع حادث اليوم، بالقرب من منطقة الكرنك بالأقصر بعدما اصطدم قطار بسيارة نصف نقل في منطقة الكرنك بالأقصر.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت اليوم وفاة 4 أشخاص وإصابة 4 في حادث وقع في تمام الساعة 10.25 صباح اليوم، في أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك.

وأوضحت الهيئة أن سيارة نصف نقل محملة بأفراد اقتحمت شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلي الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666  400-500 وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد.

وأضافت أنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد علي بعد 2كم من المكان الغير معد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد  بالإضافة إلي وجود عدد 2 كوبري علوي لعبور السيارات وهما كوبري المطار علي بعد حوالي 2،300كم من المكان الغير معد للعبور وكذلك كوبري أبو الجود والذي يبعد حوالي 3 كم.

ولفت البيان إلى أن الهيئة سبق وأن قامت بغلق هذا المعبر الغير قانوني أكثر من مرة بمحاضر رسمية إلا أن الأهالي يعاودن فتحه بالمخالفة لتعليمات الهيئة.

كما أشار البيان إلى أن  وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وجه بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في الموضوع. وأنه تم توجيه فرق الطوارى بسرعة الانتقال لموقع الحادث ورفع آثار الحادث وإتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من مسير القطارات بسلامة وآمان.

وفي السياق نفسه، ناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة بالإلتزام بتعليمات الهيئة بالعبور من الأماكن المعدة للعبور التابعة لهيئة السكك الحديدية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
عاجل.. الصور الأولية لحادث سيارة وقطار بالكرنك
عاجل.. الصور الأولية لحادث سيارة وقطار بالكرنك
عاجل.. الصور الأولية لحادث سيارة وقطار بالكرنك
عاجل.. الصور الأولية لحادث سيارة وقطار بالكرنك
عاجل.. الصور الأولية لحادث سيارة وقطار بالكرنك
عاجل.. الصور الأولية لحادث سيارة وقطار بالكرنك
عاجل.. الصور الأولية لحادث سيارة وقطار بالكرنك
عاجل.. الصور الأولية لحادث سيارة وقطار بالكرنك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صور حادث سيارة وقطار بالكرنك حوادث القطارات 2019 حادث قطار حادث

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

جاريث بيل يهرب من ريال مدريد بطريقة مثيرة للجدل

منذ 35 دقيقة

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 16 ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار في ريال مدريد يسعد زيدان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 14 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 23 ساعة

هل يبيع ليفربول محمد صلاح لضم نجم فرنسا؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ ساعتين

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 4 ساعات

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"النقل": اقتحام سيارة نقل شريط السكة الحديد على خط الواحات

رئيس هيئة السكة الحديد يكافئ خفير مزلقان منع كارثة بـ"بنها"

اقتحام سيارة نصف نقل شريط السكة الحديد على خط "المعمورة - رشيد"

عربة كارو تقتحم شريط السكة الحديد بالأقصر

تروسيكل يقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور في مطروح

وفاة سائق دراجة بخارية اقتحمت شريط السكة الحديد بنجع حمادى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

11:24 ص

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

12:39 م

خبر سار في ريال مدريد يسعد زيدان

12:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status