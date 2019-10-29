عاجل.. الصور الأولية لحادث سيارة وقطار بالكرنك





وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت اليوم وفاة 4 أشخاص وإصابة 4 في حادث وقع في تمام الساعة 10.25 صباح اليوم، في أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك.



وأوضحت الهيئة أن سيارة نصف نقل محملة بأفراد اقتحمت شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلي الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666 400-500 وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد.



وأضافت أنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد علي بعد 2كم من المكان الغير معد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد بالإضافة إلي وجود عدد 2 كوبري علوي لعبور السيارات وهما كوبري المطار علي بعد حوالي 2،300كم من المكان الغير معد للعبور وكذلك كوبري أبو الجود والذي يبعد حوالي 3 كم.



ولفت البيان إلى أن الهيئة سبق وأن قامت بغلق هذا المعبر الغير قانوني أكثر من مرة بمحاضر رسمية إلا أن الأهالي يعاودن فتحه بالمخالفة لتعليمات الهيئة.



كما أشار البيان إلى أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وجه بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في الموضوع. وأنه تم توجيه فرق الطوارى بسرعة الانتقال لموقع الحادث ورفع آثار الحادث وإتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من مسير القطارات بسلامة وآمان.



وفي السياق نفسه، ناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة بالإلتزام بتعليمات الهيئة بالعبور من الأماكن المعدة للعبور التابعة لهيئة السكك الحديدية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.



وقع حادث اليوم، بالقرب من منطقة الكرنك بالأقصر بعدما اصطدم قطار بسيارة نصف نقل في منطقة الكرنك بالأقصر.