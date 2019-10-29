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عاجل.. ننشر أسماء ضحايا حادث قطار الأقصر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:36 م
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الحادث
الحادث
طاهر الحساني
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لقي 4 اشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم قطار بسيارة أثناء عبورها من مزلقان غير شرعي بمنطفة الكرنك شمال مدينة الأقصر.

وتعود تفاصيل الواقعة كما يرويها شهود عيان، إلى أنه أثناء مرور سيارة ميكروباص من خلال مزلقان غير شرعي بنجع بدران بمنطقة الكرنك شمال الأقصر، اصطدمت بقطار، حيث تم ابلاغ النجدة، وباخطار هيئة الاسعاف انتقلت على الفور 14 سيارة لنقل المصابين والمتوفين.

وتوصلت "الفجر" إلى أن عدد المتوفين بالحادث 4 أشحاص، هم: " أحمد حسين ابو جاد معلة، 63 عام، مقيم الضبعية، سيد فتحي مختار الجندي، 47 عام، مقيم الضبعية التابعة لمركز القرنة، عبد النعيم عثمان محمد، 41 عام، مقيم ارمنت الحيط، عمر النولي الراوي، 31 عام، مقيم ارمنت الحيط".

فيما أصيب 5 أشخاص آخرين هم: "سيد عبد الصبور محمد، 30 عام، بجرح قطعي بالكتف، وكدمات متفرقة، وسيد محمد محمد 70 عاما، بكدمات متفرقة، وسيد محمد عبد، 60 عام، باشتباه كسر في الضلوع، وعبد الصبور محمد عبده، 50 عام، بجرح قطعي بالفخذ، وكدمات متفرفة، وحسن يوسف محمد، جرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات متفرفة".
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