برلمانية: حادثة القطار الأخيرة إنذار لوزير النقل

أكدت النائبة فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب، أن خطة تطوير مرافق وزارة النقل وخاصة قطاع السكك الحديدية، لا بد أن يكون هدفها الأساسي تطوير قدرات وإمكانيات العاملين بالقطاع وتأهيلهم للتعامل مع المواطنين.



وأشارت إلى ضرورة إعادة تأهيل مراكز الوزارة لتدريب العاملين بها، وتطوير قدرات السائقين والمحصلين.



ولفتت إلى أن منظومة تحصيل قيمة التذكرة تقادمت ويجب بحث آليات جديدة تكون مواكبة للعصر، مطالبة باستنساخ تجربة تذاكر قطاع المترو أو شكل متطور منها، حيث أنها آمنة وتضمن التزام المواطنين بقطع التذاكر، وتستبدل المحصلين بالوسائل الحديثة التي تضمن حق المواطن وكذلك الدولة.



وشددت أن حادثة وفاة شاب وإصابة آخر الأخيرة لا بد أن توجه انذار للوزير بضرورة تأهيل العاملين في الوزارة وإعلاء حياة المواطن وتقديم خدمته تليق به.