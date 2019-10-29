عامٌ على إطلاق خليفة سات.. أول قمر صناعي عربي بأيدٍ إماراتية (فيديو)

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الدولة الحافل في مختلف المجالات، ويؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الفضاء الوطني، يحتفل مركز محمد بن راشد للفضاء بمرور عام على نجاح إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي "خليفة سات"، الذي يُعد أول قمر اصطناعي إماراتي صُنع بالكامل في الدولة وبأيدي مهندسين إماراتيين 100%.





أول قمر صناعي يتم تطويره في دولة الإمارات وبأيدي إماراتية

قام مركز محمد بن راشد للفضاء حالياً بتطوير خليفة سات في مختبرات تقنيات الفضاء الواقعة في مقر المركز في دبي، ويعتبر القمر الصناعي "خليفة سات ثالث قمر صناعي يمتلكه المركز وأول قمر صناعي إماراتي يتم تطويره في دولة الإمارات بأيدي خيرة المهندسين الإماراتيين.





ويعتبر "خليفة سات" من أفضل الأقمار الصناعية المتقدمة على مستوى العالم، لما يحتوى من تقنيات متطورة ومحدّثة وإبتكارات تقدم خدمات ذات جودة عالية للمستخدمين.





خليفة سات قاعدة لتوطين صناعات الفضاء

يمثل "خليفة سات" قاعدة لتوطين صناعات الفضاء ويعلن بدء عصر الصناعات الفضائية المتقدمة في دولة الإمارات، ويتوج خليفة سات جهود مركز محمد بن راشد للفضاء في تأسيس البنية التحتية المتخصصة وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على إمتلاك زمام قيادة مشروع تقني عالي المستوى.





وعمل عشرات المهندسين الإماراتيين على هذا القمر الصناعي الذي يمنحهم خبرة عملية وإلمام معرفي ويؤذن ببدء بناء صناعات تقنية متقدمة في الدولة، وتفوق تقنيات القمر من الأجهزة العلمية والبرامج المتطورة مواصفات القمرين السابقين دبي سات ـ1 ودبي سات ـ2، ويشرع خليفة سات آفاق المستقبل نحو إطلاق مشاريع جديدة في قطاع علوم الفضاء والعلوم التقنية المتقدمة.





مميزات القمر الصناعي "خيفة سات"

ويعد من أكثر الأقمار الاصطناعية تطوراً في فئته، وهو مُخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، حيث تم الإطلاق من مركز "تانيغاشيما" الفضائي في اليابان على متن الصاروخ (H-IIA) في تمام الساعة 1:08 بعد الظهر بتوقيت اليابان (8:08 صباحاً بتوقيت الإمارات).





وفور وصول "خليفة سات" إلى مداره حول الأرض على ارتفاع 613 كيلومتراً تقريباً، في تمام الساعة 9:33 صباحاً أي بعد 85 دقيقة من إطلاقه، استقبلت محطة التحكم الأرضية داخل مركز محمد بن راشد للفضاء أول إشارة من القمر الصناعي بنجاح، وبدأ "خليفة سات" بإرسال الصور والبيانات التي يلتقطها إلى محطة التحكم ومنها صورة لمدينة أبو ظبي،ولجزيرة نخلة الجميرا التي شكلت باكورة مهماته.





التصوير بدقة عالية طبقا لمعايير الجودة العالمية

حيث يوفر صوراً عالية الوضوح وبمواصفات تتوافق مع أعلى معايير الجودة في قطاع الصور الفضائية على المستوى العالمي بدقة تبلغ 0.7 متر بانكروماتي 2.98 متر في نطاقات متعددة الأطياف، إذ تعد درجة الوضوح التي تتميز بها صور "خليفة سات" من الأعلى عالمياً، وذلك لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة حول العالم.





تعليق الشيخ محمد بن راشد

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن إطلاق أول قمر صناعي "خليفة سات" بسواعد إماراتية يعد يوماً تاريخياً جديداً للدولة، وإنجازاً إماراتياً غير مسبوق.



