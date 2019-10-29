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رابطة الليجا تعتذر لبرشلونة بسبب تأجيل الكلاسيكو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
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الكامب نو
الكامب نو
علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن رابطة الليجا قامت بالتقدم لاعتذار إلى نادي برشلونة بسبب طلبها تأجيل الكلاسيكو دون إبلاغ النادي الكتالوني.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلنت في وقت سابق تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى 18 من ديسمبر المقبل بسبب الإضراب في إقليم كتالونيا.

وكان من المقرر إقامة الكلاسيكوم يوم السبت الماضي 26من أكتوبر الجاري لكن رابطة الليجا قررت تأجيل المباراة.

وكشفت صحيفة "كادينا كوبيه" الإسبانية بأن تيباس رئيس الليجا اعتذر من نادي برشلونة لأنه طلب تأجيل الكلاسيكو من الاتحاد الاسباني لكرة القدم، بدون أن يستشير النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة بأن نادي برشلونة كان يفضل إقامة الكلاسيكو في موعده لكن في النهاية القرار اتخذ وتأجل الكلاسيكو.
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الكلمات المفتاحية

كرة القدم ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو الكامب نو

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