قطاع الخدمات يدعم بورصة البحرين للصعود في مستهل التعاملات





سوق البحرين المالي





إستهلت تعاملات سوق البحرين المالى، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.03% رابحا 0.44 نقطة ليصل إلى مستوى 1523.76 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 402 ألف سهم بقيمة 194 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.16% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.94%، ثم سهم إبى إم تيرمينالز بنسبة 0.74%، ثم سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.





أخبار سوق البحرين المالي يوم الإثنين 28-10-2019



