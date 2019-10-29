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قطاع الخدمات يدعم بورصة البحرين للصعود في مستهل التعاملات
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالي
إستهلت تعاملات سوق البحرين المالى، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.03% رابحا 0.44 نقطة ليصل إلى مستوى 1523.76 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 402 ألف سهم بقيمة 194 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.16% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.94%، ثم سهم إبى إم تيرمينالز بنسبة 0.74%، ثم سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
أخبار سوق البحرين المالي يوم الإثنين 28-10-2019
وعن تعاملات أمس فقد هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام التعاملات، بنسبة 0.25% خاسراً 3.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والصناعة ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.5 مليون سهم بقيمة 761.8 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 15.73%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.78%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.23%.
فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.13% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%.
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