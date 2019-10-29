الأهلي يختبر محمود متولي طبيا





وكان متولي قد أجرى أشعة على القدم أمس، وعلى ضوئها سيتعرف الجهاز الطبي على نسبة الالتئام في التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية ويتحدد موعد انتظامه في المران الجماعي.





وقطع متولي شوطا كبيرا في طريق العودة، من خلال بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وبات اللاعب قريبا للغاية من المشاركة في المران الجماعي.





وكان متولي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري الشهر الماضي.

يخضع محمود متولي،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب التتش، للتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي منذ مواجهة الزمالك في السوبر المصري.