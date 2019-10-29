Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي "كامل العدد" في تدريب اليوم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
Advertisements
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
Advertisements
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريب اليوم مكتمل الصفوف بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية التي منحها الجهاز الفني لبعض اللاعبين للتخلص من حالة الإجهاد والحصول على الوقت الكافي للراحة قبل انطلاق المعسكر الخارجي الذي يبدأ الخميس المقبل في الإمارات.


وينطلق تدريب الأهلي في الرابعة عصر اليوم، على أن يسبقه محاضرة نظرية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين؛ للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة وتحديد الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها خلال فترة الإعداد.


ويخوض الأهلي مرانه في القاهرة اليوم وغدا على أن يتوجه إلى الإمارات يوم الخميس المقبل؛ لإقامة معسكر إعداد خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.


Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الداخلية تعلن تصفية 13 إرهابيا في العريش "فيديو"

منذ 42 دقيقة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 12 ساعة

ركبته لا تتحمل المباريات.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل بسبب إصابة مزمنة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تمثال الحرية أصله مصري وهكذا وصل إلى أمريكا

منذ حوالي 10 ساعة

هل يبيع ليفربول محمد صلاح لضم نجم فرنسا؟

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحدد موعد رحيل نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 14 ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 ص

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

08:07 ص

عاجل.. الداخلية تعلن تصفية 13 إرهابيا في العريش "فيديو"

11:03 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status