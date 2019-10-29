الأهلي "كامل العدد" في تدريب اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريب اليوم مكتمل الصفوف بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية التي منحها الجهاز الفني لبعض اللاعبين للتخلص من حالة الإجهاد والحصول على الوقت الكافي للراحة قبل انطلاق المعسكر الخارجي الذي يبدأ الخميس المقبل في الإمارات.









وينطلق تدريب الأهلي في الرابعة عصر اليوم، على أن يسبقه محاضرة نظرية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين؛ للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة وتحديد الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها خلال فترة الإعداد.









ويخوض الأهلي مرانه في القاهرة اليوم وغدا على أن يتوجه إلى الإمارات يوم الخميس المقبل؛ لإقامة معسكر إعداد خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.



