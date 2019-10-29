مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 29 / 10 / 2019 بث مباشر

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 10 / 2019، أبرزها مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني، وبريشيا ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، ومباراتي ليستر سيتي، ومانشستر سيتي في كأس كاراباو، وبوخوم أمام بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم " الفجر الرياضي " مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ11"

ديبوتيفو ألافيس x أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





برشلونة x بلد الوليد، تقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الخامسة"

بارما x هيلاس فيرونا، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.





بريشيا x إنتر ميلان، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "دور الـ16"

مانشستر سيتي x ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





بورتون ألبيون x ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





كراولي تاون x كولشيستر يونايتد، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات.





إيفرتون x واتفورد، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.





أوكسفورد x سندرلاند، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات.





مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا "دور الـ32"

دويسبورج x هوفنهايم، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





ساربروكن x كولن، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





فرايبورج x يونيون برلين، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





هامبورج x شتوتجارت، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





بوخوم x بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





دارمشتات x كارلسروهر، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات.





باير ليفركوزن x بادربورن، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات.





أرمينيا بيليفيلت x شالكه، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات.



