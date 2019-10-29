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بالأحضان والقُبلات.. محمود العسيلي يهنئ خطيبته بعيد ميلادها

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
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محمود العسيلي وخطيبته
محمود العسيلي وخطيبته
الفجر الفني
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هنأ الفنان محمود العسيلي، خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، التي احتفل بخطبتها في شهر يوليو الماضي، بعيد ميلادها.

ونشر "العسيلي" عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" مجموعة من الصور التقطت لهم في باريس، معبر من خلالها عن حبه لها، وموضحا بأنها قلبا مليئا بالسعادة والحب والحيوية، وتسانده دائما، معربا عن سعادته بكونها في حياته.


وكان محمود العسيلي، نشر صورة أمس له من داخل مطار القاهرة، أمس، ولم يحدد مكان سفره، ولكن تبين اليوم أنه غادر إلى العاصمة الفرنسية باريس، للاحتفال بعيد ميلاد خطيبته.


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أغنية تمثيلية لمحمود العسيلي

على صعيد أخر، يستعد الفنان محمود العسيلي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "تمثيلية"، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هدايه.

وتقول الأغنية في بدايتها

دي حياتنا أنا وإنتي تليفون وشوية وهيفصل والشاحن مركون
‏محطوط في مكان مجهول.. ضاع منك أو مني مش فارقه.. مين المسئول


أغنية إنتي وأنا لمحمود العسيلي


يذكر أن آخر أعمال العسيلي، أغنية انتي وأنا، وهي كلمات أمير طعيمة، توزيع: علي فتح الله، إخراج: إبراهيم حدرج.

وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً، أكثر من مليون نسبة مشاهدة على اليوتيوب، في وقت قصير جداً.

تقول كلمات الأغنية "مش عارف إنتي لسه خايفة ليه،ده أنا بنسى العالم كله واللي فيه،لما أبقى معاكي،من غيرك إنتي عايش عمري ليه،إحساس وعمري ما كنت هحس بيه،في حياتي لولاكي،مش عارف إنتي لسه خايفة ليه،ده أنا بنسى العالم كله واللي فيه،لما أبقى معاكي، من غيرك إنتي عايش عمري ليه، إحساس وعمري ما كنت هحس بيه،في حياتي لولاكي ، ولا ده ولا ده ولا كل الناس والحياة يسرقوا حلمنا، إنتي وأنا ولا لوم ولا خوف، ولا هشكي في ليلة من الظروف، حبنا إبننا إنتي وأنا، مش فاهم إنتي شايلة هم مين،دي حياتي لو هعيشها مرتين،هعيشها معاكي،سستمت نفسي والحياة علام،عالحب ده هو إنتي قليلة،دي روحي فداكي، ولا ده ولا ده ولا كل الناس والحياة، يسرقوا حلمنا، إنتي وأنا ولا لوم ولا خوف، ولا هشكي في ليلة من الظروف،حبنا إبننا، إنتي وأنا.
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