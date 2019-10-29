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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
احمد عصام
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انتهت الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، والذي يتصدر جدول ترتيبه فريق ليفربول برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في اخر نسختين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

نتائج مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي :-
وكانت قد انتهت مباراتين بالتعادل بين فريقي وست هام يونايتد وشيفيلد يونايتد، وبين فريقي بورنموث وواتفورد، بينما حقق فريق تشيلسي فوزا كاسحا على فريق بيرنلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز فريق مانشستر سيتي على فريق استون فيلا بثلاثية نظيفة، وحقق برايتون انتصارا متأخرا على فريق إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ليفربول يعزز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي :-
ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، بينما انتهت مباراتين بالتعادل بين فريقي أرسنال وكريستال بالاس وفريقي ولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد، بينما حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا سهلا على فريق نوريتش سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-
1- ليفربول 28 نقطة.
2- مانشستر سيتي 22 نقطة.
3- ليستر سيتي 20 نقطة.
4- تشيلسي 20 نقطة.
5- أرسنال 16 نقطة.
6- كريستال بالاس 15 نقطة.
7- مانشستر يونايتد 13 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 13 نقطة.
9- بورنموث 13 نقطة.
10- وست هام 13 نقطة.
11- توتنهام 12 نقطة.
12- ولفرهامبتون 12 نقطة.
13- بيرنلي 12 نقطة.
14- برايتون 12 نقطة.
15- استون فيلا 11 نقطة.
16- إيفرتون 10 نقاط.
17- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط.
18- ساوثهامبتون 8 نقاط.
19- نورويتش سيتي 7 نقاط.
20- واتفورد 5 نقاط.
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