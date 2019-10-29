بايرن ميونيخ يصدم مانشستر يونايتد

ويقدم بايرن ميونخ الألماني نتائج ومباريات مبهرة خلال الفترة الأخيرة، سواء علي المستوي المحلي ببطولة الدوري الألماني أو ببطولة دوري أبطال أوروبا الذي قدم واحدة من أكبر النتائج هذا الموسم وهو الفوز علي توتنهام هوتسيبير الإنجليزي 7-2، كما فاز في اللقاء الأخير في البوندسليجا الالمانية علي اونيون بيرلين بثنائية مقابل هدف.



