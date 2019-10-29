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بايرن ميونيخ يصدم مانشستر يونايتد
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
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علي نبوي
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وجه نادي بايرن ميونيخ الألماني ضربة قوية إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي برفضه فكرة رحيل الدولي الألماني توماس مولر لاعب الفريق البافاري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
بايرن ميونخ يصدم مانشستر يونايتد
وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا اليوم الثلاثاء بأن النادي الألماني يرفض فكرة رحيل مولر والذي يعد خارج حسابات نيكو كوفاتش هذا الموسم.
وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية إن المدير الرياضي لبايرن ميونيخ حسن صالح حميديتش يرفض رحيل مولر في يناير المقبل رغم ارتباط إسمه بالانضمام لمانشستر يونايتد.
وأضافت الصحيفة بأن المدير الرياضي لبايرن ميونيخ أكد بأنه لا مجال لرحيل مولر عن الفريق البافاري وأن كل ما يكتب ليس له أساس من الصحة.
وكان سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد قد طلب من إدراة ناديه دعم صفوف الشياطين الحمر بالدولي الألماني، حيث خصصت إدارة النادي ميزانية للتعاقد مع مولر لكن حميديتش وجه لهم ضربة قوية برفضه رحيل اللاعب.
بايرن ميونخ يصدم مانشستر يونايتد
وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا اليوم الثلاثاء بأن النادي الألماني يرفض فكرة رحيل مولر والذي يعد خارج حسابات نيكو كوفاتش هذا الموسم.
وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية إن المدير الرياضي لبايرن ميونيخ حسن صالح حميديتش يرفض رحيل مولر في يناير المقبل رغم ارتباط إسمه بالانضمام لمانشستر يونايتد.
وأضافت الصحيفة بأن المدير الرياضي لبايرن ميونيخ أكد بأنه لا مجال لرحيل مولر عن الفريق البافاري وأن كل ما يكتب ليس له أساس من الصحة.
وكان سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد قد طلب من إدراة ناديه دعم صفوف الشياطين الحمر بالدولي الألماني، حيث خصصت إدارة النادي ميزانية للتعاقد مع مولر لكن حميديتش وجه لهم ضربة قوية برفضه رحيل اللاعب.
ويقدم بايرن ميونخ الألماني نتائج ومباريات مبهرة خلال الفترة الأخيرة، سواء علي المستوي المحلي ببطولة الدوري الألماني أو ببطولة دوري أبطال أوروبا الذي قدم واحدة من أكبر النتائج هذا الموسم وهو الفوز علي توتنهام هوتسيبير الإنجليزي 7-2، كما فاز في اللقاء الأخير في البوندسليجا الالمانية علي اونيون بيرلين بثنائية مقابل هدف.
ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني ببطولة الدوري برصيد 18 نقطة من 9 مباريات بينما يحتل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الأول برصيد 19 نقطة، ويحتل فريق بوخوم والذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الالماني المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، مما يجعل المباراة سهلة نسبياً علي الغريق البافارى بينما يسعي بوخوم لتحقيق مفاجئة.
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