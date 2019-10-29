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تعرف على مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة الحادية عشر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
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ليفربول
ليفربول
احمد عصام
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يترقب عشاق كرة القدم في العالم بداية الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد زيادة المنافسة في البطولة خلال الجولات الماضية بين الأندية على مقدمة جدول الترتيب وأيضاً رغبة أندية المؤخرة في الهروب من مراكز الهبوط.


ترتيب ليفربول ومانشستر في الدوري الإنجليزي :-

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في اخر نسختين له مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة المقبلة :-

ويستضيف فريق مانشستر سيتي في الجولة القادمة فريق ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد، بينما يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على فريق استون فيلا في ملعب الفيلا بارك، ويلتقي فريق أرسنال مع فريق ولفرهامبتون على ملعب الإمارات.


بينما سيواجه فريق شيفيلد يونايتد نظيره فريق بيرنلي بعد تعثر الثنائي في الجولة الماضية من البطولة، ويلعب فريق برايتون مع فريق نوريتش سيتي، ويستضيف فريق بورنموث منافسه فريق مانشستر يونايتد الفائز في اخر جولة على نوريتش بثلاثية.


وستكون هناك مواجهة قوية في لندن بين فريقي وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد، وأيضاً يواجه فريق واتفورد صاحب المركز الأخير نظيره فريق تشيلسي.


وتختم الجولة الحادية عشر بمباراة ليستر سيتي ضد فريق كريستال بالاس في لندن أيضاً، ويلتقي فريق توتنهام هوتسبير مع فريق إيفرتون في الجوديسون بارك.
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