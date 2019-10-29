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اسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-10-2019 في البنوك المصرية.. العملات الاجنبية تستقر باستثناء الدولار
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
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استقرت اسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-10-2019 في الأسواق المحلية، وتشهد اسعار العملات حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية مقابل الجنيه المصري باستثناء الدولار الأمريكي وتراجعاته الاخيرة مقابل الجنيه المصري وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات مقابل الجنيه المصري وجاءت على النحو التالى:
اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، 16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء،16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.07 جنيه للشراء، 6.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات الاجنبية اليوم في البنوك الان
سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، حيث اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8544 جنيهًا للشراء 17.9702 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.6644 جنيهًا للشراء 20.7896 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.1610 جنيهًا للشراء 16.2680 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7949 جنيهًا للشراء 14.8882 جنيهًا للبيع
اسعار العملات العربية اليوم
استقرت اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء حيث سجل ريال سعودي 4.2888 جنيهًا للشراء 4.3159 جنيهًا للبي، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء نحو 52.9512 جنيهًا للشراء 53.2980 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء عند نحو 4.3793 جنيهًا للشراء 4.4068 جنيهًا للبيع، وسجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء نحو 2.2762 جنيهًا للشراء 2.2910 جنيهًا للبيع.
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