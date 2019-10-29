اسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-10-2019 في البنوك المصرية.. العملات الاجنبية تستقر باستثناء الدولار

استقرت اسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-10-2019 في الأسواق المحلية، وتشهد اسعار العملات حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية مقابل الجنيه المصري باستثناء الدولار الأمريكي وتراجعاته الاخيرة مقابل الجنيه المصري وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات مقابل الجنيه المصري وجاءت على النحو التالى:





اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، 16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.07 جنيه للشراء، 6.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.



