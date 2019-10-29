مؤشر سوق دبي المالي يهبط بنسبة 0.06% بمستهل التعاملات

إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.06% خاسرا 1.80 نقطة ليصل إلى مستوى 2775.27 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات وبلغت أحجام التداول ببورصة دبي اليوم 25 مليون سهم محققة ما قيمته 40 مليون درهم من خلال تنفيذ 441 صفقة ل23 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 13 سهما، واستقرت 3 أسهم.





وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.67%، تلاه قطاعى الخدمات والاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.41%، فقطاع العقارات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%.







