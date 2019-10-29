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عاجل.. ريال مدريد يحدد موعد رحيل نجمه

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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حدد نادي ريال مدريد الإسباني الموعد النهائي لرحيل نجم الفريق عن صفوف النادي بأمر من فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

بيريز يحدد موعد رحيل بيل

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد قرر رحيل الويلزي جاريث بيل جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشكل نهائي عن الفريق.

وكشفت الصحيفة أن بيل سافر إلى لندن اليوم الإثنين 28 أكتوبر ليجتمع مع وكيل أعماله ويبدأ التناقش معه بشأن مستقبله في الفترة القادمة.

توتر العلاقة بين بيل وريال مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد لا يمانع في رحيل بيل عن صفوف الفريق الفترة القادمة بسبب سوء مستواه مع الفريق وكثرة إصاباته بالإضافة إلى توتر العلاقة بينه وبين إدارة النادي بشكل كبير.

أزمة جديده لبيل

كما ذكرت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد صرف نظر عن التعاقد مع بيل في يناير القادم حيث يرى النادي أنه من الممكن أن يتم دفع قيمة التعاقد مع في صفقة أفضل.

مشاركات بيل مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك جاريث بيل 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.
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