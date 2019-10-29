افتتاح مبادرة الاستثمار في المستقبل الثالثة بالرياض

من المتوقع افتتاح النسخة الثالثة لمبادرة الاستثمار في المستقبل في الرياض اليوم الثلاثاء تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وسيحضره صندوق الاستثمار العام (PIF) ورؤساء الدول وكبار المسؤولين في البلدان والشركات الدولية الكبرى ويساهمون في المناقشات التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي.



ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، قادة الأسواق الناشئة الرئيسية، في هذا الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأربعة زعماء أفارقة.



ويترأس وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى يضم وزير الطاقة ريك بيري وجاريد كوشنر، صهر والمستشار الأول للرئيس دونالد ترامب.



ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع أيضًا الرؤساء التنفيذيون لشركات إدارة الأصول "بلاك ستون"، و"سوفت بنك"، بالإضافة إلى رؤساء صناديق الثروة السيادية في الكويت والإمارات وسنغافورة وروسيا.



كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك أمريكا، وجي بي مورجان مدرجون في قائمة طويلة من ممثلي البنوك العالمية في المنتدى.



وأعلن PIF تفاصيل مهمة حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والتي ستستمر حتى 31 أكتوبر، وسط حضور عدد من صانعي القرار البارزين والمستثمرين الرئيسيين والخبراء الدوليين.



وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، في رسالة ترحيبية يوم الاثنين: "إن قسم الاستثمار الأجنبي قد تطور من مجرد تجمع سنوي ليصبح مركزًا لبناء العلاقات".



وأضاف: "حتى الآن كانت مبادرة الاستثمار في المستقبل مؤتمرًا سنويًا، وهي اليوم مؤسسة ستكون مركزا عالميا لبناء العلاقات".



ويطرح قسم الصناعات المالية أسئلة حول العقد المقبل للاقتصاد العالمي مع قادة الأعمال. ويستكشف صانعو السياسات جميع الوسائل لتعزيز النمو في ظل عدم اليقين المتزايد.

