التحالف الدولي: البغدادي انتهى لكن مهمة أمريكا مستمرة لهزيمة التنظيم

علق مايلز كاغينز، المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة داعش، على عملية قتل زعيم التنظيم الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في سوريا.

وقال مايلز كاغينز، المتحدث باسم التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل: "انتهى لكن مهمة القوات الأميركية، مستمرة لهزيمة خلايا التنظيم النائمة".

وأضاف مايلز كاغينز، أن خطر داعش ما زال قائماً رغم مقتل البغدادي، وأن التنظيم لم ينته ومتواجد ببعض المناطق في العراق وسوريا.

وتطرق إلى دور قوات البيشمركة بمكافحة داعش، مؤكداً أن دورها كبير في هذا الصدد.

ورداً على سؤال حول هروب دواعش من سوريا نحو العراق، أوضح أنه منذ بداية العمليات العسكرية في الشمال السوري لم يلاحظ فرار العديد من الدواعش باتجاه العراق. وأضاف أن القوات الأميركية تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية في مسألة احتمال فرار الدواعش.

إلى ذلك، أعلن بقاء قواته في العراق بناء على طلب من الحكومة في بغداد. وقال كاغينز "بناءً على طلب من الحكومة العراقية، ستبقى قواتنا بالمناطق العراقية، وتقييمنا يؤشر إلى استمرار خطر داعش".

كما أكد أن التحالف الدولي سيواصل دعم وتدريب القوات العراقية والبيشمركة.