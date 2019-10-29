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رغم الصلح.. استمرار دعوات الاحتشاد داخل نقابة الصحفيين ضد مرتضى منصور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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استمرت دعوات الاحتشاد للصحفيين داخل النقابة، خلال انعقاد اجتماع مجلس النقابة اليوم، على الرغم من الصلح الذي تم بين النقيب ضياء رشوان والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمس، وذلك على خلفية أزمة نشبت بين رئيس النادي والنقابة ومنعه دخول الصحفيين الأعضاء أكثر من مرة.

وكان مرتضى منصور كان قد توجه بسيل من السباب لعضو مجلس النقابة محمود كامل وعدد من الزملاء الصحفيين، أول أمس، خلال حلقة لبرنامج الزمالك اليوم، وهو ما رفضه عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية؛ حيث رفضوا الصلح واستمرت دعوات الاحتشاد رفضًا لذلك.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعلنوا عن انتهاء مشكلة الصحفيين مع النادي الأبيض.


وبث برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مقطع فيديو لزيارة "منصور" إلى نقابة الصحفيين حيث أعرب عن تقديره واحترامه للنقابة وأعضائها ورئيسها، ودعا "رشوان" إلى زيارة القلعة البيضاء.


وأكد "منصور" أنه منذ عمله في النيابة وهو دائم التواجد بنقابة الصحفيين، وأنه يحترم جميع أعضائها، مشيرا إلى أنه سيقدم 250 عضوية بنفس الشروط القديمة لأعضاء النقابة، لافتا إلى أن هذا "هدية" إلى النقيب ضياء رشوان.


من جانبه أكد "رشوان" احترام وتقدير الصحفيين لنادي الزمالك، مشددا على أنه مع محاسبة أي شخص يخطئ.

وفي نهاية اللقاء تصافح الطرفان.


وشهدت الأيام الماضية أزمة بين النقابة ونادي الزمالك، على خلفية قرارات النادي بمنع الصحفيين من الدخول، وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات النادي المخالفة للقانون وأدان السب والقذف في حق أعضاء النقابة معلنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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نقابة الصحفيين مرتضى منصور محمود كامل ضياء رشوان الفجر الصلح بين ضياء رشوان ونقيب الصحفيين

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