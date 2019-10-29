ميلان يغازل نجم برشلونة

بات الدولي الكرواتي إيفان راكييتيش لاعب فريق برشلونة قريبًا من مغادرة النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وبحسب ما ذكرةته تقارير صحفية فإن اللاعب الكرواتي الذي ابتعد عن التشكيل الأساسي لبرشلونة في الموسم الحالي تحت قيادة فالفيردي أصبح أول الراحلين عن النادي الكتالوني في يناير المقبل.



وأبدت عدة أندية اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي وفي مقدمتها إنتر ميلان ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.



ووفقا لصحيفة "اللاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن نادي إي سي ميلان دخل هو الأخر على خط المفاوضات مع برشلونة في محاولة للحصول على خدمات راكيتيش.



وأضافت الصحيفة بأن نادي ميلان يبحث عن لاعب ذو خبرة وهو ما يجده في الدولي الكرواتي.



وتابعت الصحيفة بأن راكيتيش لديه العديد من الخيارات لمغادرة كامب نو في يناير، ومن المتوقع أن يختار النادي الذي سينضم له.