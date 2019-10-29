Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميلان يغازل نجم برشلونة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
Advertisements
راكيتيتش
راكيتيتش
علي نبوي
Advertisements
بات الدولي الكرواتي إيفان راكييتيش لاعب فريق برشلونة قريبًا من مغادرة النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرةته تقارير صحفية فإن اللاعب الكرواتي الذي ابتعد عن التشكيل الأساسي لبرشلونة في الموسم الحالي تحت قيادة فالفيردي أصبح أول الراحلين عن النادي الكتالوني في يناير المقبل.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي وفي مقدمتها إنتر ميلان ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة "اللاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن نادي إي سي ميلان دخل هو الأخر على خط المفاوضات مع برشلونة في محاولة للحصول على خدمات راكيتيش.

وأضافت الصحيفة بأن نادي ميلان يبحث عن لاعب ذو خبرة وهو ما يجده في الدولي الكرواتي.

وتابعت الصحيفة بأن راكيتيش لديه العديد من الخيارات لمغادرة كامب نو في يناير، ومن المتوقع أن يختار النادي الذي سينضم له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد راكيتيش برشلونة

أخبار تهمك

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن تصفية 13 إرهابيا في العريش "فيديو"

منذ ساعة الا ربع

ركبته لا تتحمل المباريات.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل بسبب إصابة مزمنة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ أقل من ساعتين

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

هل يبيع ليفربول محمد صلاح لضم نجم فرنسا؟

منذ ساعة و 13 دقيقة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحدد موعد رحيل نجمه

منذ نصف ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. تمثال الحرية أصله مصري وهكذا وصل إلى أمريكا

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين 7 يناير 2019

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. الكشف عن المرشح لقيادة البرسا و3 نجوم يرحلون عن البلوجرانا بعد الخروج الأوروبي

برشلونة يتخلى عن نجمي الفريق من أجل الصفقات الجديدة

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. تحديد قائمة الراحلين عن البرسا والصفقة الأهم تبعد كثيرا عن الكامب نو

ميسي يختار صفقة برشلونة الكبري

برشلونة يحدد أول الراحلين في يناير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 ص

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

08:07 ص

عاجل.. الداخلية تعلن تصفية 13 إرهابيا في العريش "فيديو"

11:03 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status